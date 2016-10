Kjer gnezdijo lastovke, so dobri ljudje doma

CERKLJE NA GORENJSKEM – V Domu Taber v Šmartnem pri Cerkljah na Gorenjskem so pripravili slovesnost ob obletnici prihoda prvega stanovalca, ob tej priložnosti pa odprli tudi park in brunarico ob domu. Prvi stanovalec je bil Stanislav Hočevar iz Voklega. »Dobro se spominjam prihoda v Dom Taber. Hiša je bila popolnoma prazna. Pripeljal me je sin Andrej, sprejela pa sta me cerkljanski župan Franc Čebulj in direktor doma Zdravko Kastelic. V domu zelo lepo skrbijo zame, osebje je izjemno prijazno.«



Cilj: postati najboljši



Taber ima danes že 151 stanovalcev, za katere skrbi 72 zaposlenih, imajo pa še štiri pripravnike, štiri študente, eno zaposleno prek javnih del in eno zaposleno v okviru programa usposabljanja na delovnem mestu.



Odprtje parka in brunarice so ob navzočnosti gostov in stanovalcev doma s kulturnim programom, ki ga je domiselno povezoval Jože Jerič, obogatili člani Godbe Cerklje, folklorna skupina iz Cerkelj, domski mešani pevski zbor pod vodstvom Anice Rehberger, ki je skupaj z Ivanom Kropivnikom prisotne zabavala tudi s skečem. Park in brunarico je blagoslovil cerkljanski župnik Jernej Marenk. Sledilo je slavnostno rezanje traku, ki so ga družno opravili prvi stanovalec Stanislav, župan Čebulj in direktor Kastelic.



Delo zaposlenih je pohvalil Jaka Bizjak, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, o delovanju doma pa je direktor Kastelic povedal: »S ponosom ugotavljam, da je za nami zelo uspešno prvo leto. Doma Taber še zdaleč ne predstavljajo zgolj lepi prostori, ampak mu dajejo odločilen pečat stanovalci in zaposleni, ki s svojo prisotnostjo, pozitivno energijo, srčnostjo in strokovnostjo oblikujejo dušo doma. Marsikaj se je zgodilo v tem prvem letu, saj smo uredili zobno ordinacijo in park, razpisali izvedbo ureditve splošne ordinacije, kupili zemljišče in še bi lahko našteval.«



Dom se je napolnil v petih mesecih. »Moj cilj je že od začetka delovanja jasen in ga večkrat poudarjam. Želim si, da bi postali najboljši, in na poti do tja nam tudi uspeva, saj si upamo slediti svojim sanjam. Prepoznavni bomo po kakovostnih storitvah, dobrem razumevanju med stanovalci in zaposlenimi ter odprti za novosti in spremembe. Ponosni smo, da nam je v avgustu uspelo pridobiti osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, torej lahko zaposleni dobro usklajujejo svoje družinsko življenje in službo. Zavedamo se, da je le zadovoljen in motiviran delavec pri svojem delu uspešen, zato smo si zastavili cilj biti še bolj prijazni do naših zaposlenih in njihovih družin.«



Kot je še dejal Kastelic, so Svetu zavoda Taber predlagali, da bi izvedli neodvisno in anonimno anketo o zadovoljstvu stanovalcev, svojcev in zaposlenih. »Rezultati ankete so potrdili naša prizadevanja o dobrem, kakovostnem in strokovnem delu. Anketa je pokazala tudi skrb za naše stanovalce in zaposlene, kar nas v sumarnem delu vseh treh kategorij uvršča med sedem najboljših domov v slovenskem prostoru. Pri zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu pa smo absolutni zmagovalci.«



Najlepši poslovni objekt leta



Zadovoljen je kajpak tudi župan Čebulj: »Po večletnih prizadevanjih nam je uspelo zgraditi nov objekt in poskrbeti za starejše ter jim omogočiti bivanje v mirnem in varnem domu prelepe okolice Cerkelj. Z vidika sodobnosti in lege v naravnem okolju Taberju ni para v Sloveniji in naokoli. Vsem zaposlenim, stanovalcem in njihovim svojcem želim resnično prijetno sobivanje v Domu Taber, saj bo to zadovoljstvo nas vseh.« Objekt z vrhunsko notranjo opremo omogoča prijetno bivanje in udobno namestitev v 34 eno- in 58 dvoposteljnih sobah, tehnično pa je prilagojen potrebam njihovih stanovalcev. Imajo tudi dva varovana oddelka, kjer je svoj dom dobilo 17 stanovalcev z demenco. Nadstandardne in klimatizirane sobe so opremljene s svojo kopalnico in balkonom, sobe v pritličju pa imajo neposreden dostop na urejeno dvorišče. Najnovejši projekt doma pa je torej park z brunarico in teraso za piknik, ki sta prav tako pripomogla k osvojitvi priznanja za najlepši poslovni objekt v letu 2016 v občini Cerklje na Gorenjskem.



Dva zakonska para sta v Domu Taber že praznovala 65. obletnico poroke: Rudi in Helena Uršič ter Alojz in Emilija Dolinar. »Tu sva začela živeti 2. decembra, razveselil naju je že prijazen sprejem socialne delavke Martine Martinčič. Domotožja nimava, saj imava v domu vse, kar potrebujeva, počutiva se, kot bi bila v hotelu. Okrog doma vsak dan vidim veliko lastovk, in kjer lastovke gnezdijo, so dobri ljudje doma!« pravi Alojz.