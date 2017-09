Kje so danes izmerili minus?

LJUBLJANA – Za danes so vremenoslovci napovedali, da bodo najnižje jutranje temperature segle do ledišča. In niso se zmotili. Prestolnico je objela megla, izmerjena temperatura med 6. uro in 6.30 pa je bila pet stopinj Celzija.

Minus je bil na Babnem Polju in Kredarici, ničla v Ratečah, eno stopinjo pa so kazali termometri v Bohinjski Češnjici, na Rudnem polju in v Postojni. Več pa spodaj.