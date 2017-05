Kje ponujajo kolo za evro, otroški voziček pa za dva?

NOVA GORICA – V Šempetru pri Gorici bo javna dražba najdenih stvari. Odvijala se bo 14. junija ob 9.30 na dvorišču Postaje prometne policije Nova Gorica, Žnidaršičeva ulica 17, Šempeter pri Gorici.

Ogled stvari je mogoč od 8.30 do 9.15 na dvorišču, kjer bo potekala dražba. Pri tem velja opozoriti: kar kupite, boste tudi odnesli ne glede na to, ali bo to delovalo ali ne. Reklamacij namreč ne sprejemajo.