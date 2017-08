Kje plačujete račun za mobilni telefon? Pošteno vas lahko »olupijo«

LJUBLJANA – Ste pozorni na to, kje in kako plačujete račune za mobilno telefonijo, televizijske in podatkovne pakete? Ne? Če do zdaj niste bili, boste gotovo temu posvetili več pozornosti, ko boste videli, kje lahko plačate brez provizije in kje vas bodo olajšali za več kot dva evra.

Ni vseeno

Nedvomno se vam bo najbolj obrestovalo, če boste račun za svoje mobilno naročniško razmerje plačali na avtomatu mobilnega ponudnika. Tam lahko plačujete brez provizije, a je plačilo mogoče le s plačilno kartico. Če boste plačali račun pri okencu mobilnega ponudnika, vam bodo zaračunali provizijo: pri A1 znaša ta 70 centov, na Telekomu Slovenije pa 40 centov.

Ceneje kot pri ponudniku je nedvomno plačevanje računov prek spletne banke. Provizije so različne od banke do banke. Najnižja je pri Delavski hranilnici, ki vam bo zaračunala 0,25 evra, banka SKB pa bo računu dodala 0,42 evra. Provizija za plačilo UPN v spletni banki znaša pri NLB in Unicredit 0,40 evra, Abanki 0,39 evra, pri NKB je provizija cent manj, pri Gorenjski banki pa 0,35 evra.

Najdražja možnost pa je plačilo UPN pri bančnem okencu. Ponekod namreč provizijo zaračunajo glede na višino zneska. Pri Delavski hranilnici ta znaša 0,30–2 evra, pri Sberbank med 2,60 in 7,70 evra, NLB, SKB in Unicredit zaračunajo 2,10 evra, NKBM, Sparkasse in Abanka 1,85 evra. Plačilo UPN-obrazca pri Pošti Slovenije dodatno zaračunajo 1,05 evra.

Lahko prihranite

Na prvi pogled se ne zdi, da gre za velike razlike, a če upoštevate, da so pri hiši vsaj trije taki računi – dva za telefon, po en pa za televizijo in internet, je morda res najbolj smiselno, da račune poravnate na avtomatu pri mobilnem ponudniku. Na letni ravni boste tako prihranili kar nekaj evrov.