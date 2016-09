Kje lahko zastonj pijete na Čeferina

Današnji uspeh Aleksandra Čeferina, ki je postal prvi mož Uefe, je navdušil vso Slovenijo. V Pivnici Union so celo tako navdušeni nad tem, da lahko na ta račun zastonj pijete.

»Vsako polno uro Pivnica Union razdeli 42 piv za 42 glasov za Aleksandra Čeferina – novega predsednika Uefe. Čestitamo in nazdravljamo,« so zapisali na fotografiji, ki so jo objavili na facebooku.

O tem kako je potekal kongres, smo podrobno pisali tukaj, zbrali pa smo tudi prve odzive na težko pričakovani izid kongresa.