Kje je SDS dobila denar, da je vrnila sporno posojilo? Imamo odgovor

LJUBLJANA – Slovenska demokratska stranka (SDS), ki je kampanjo pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami tako rekoč že začela (na oglasnih mestih po Sloveniji je mogoče opaziti njihov propagandni material), se je pred dnevi znašla v zagati zaradi posojila, ki ga je najela pri fizični osebi, Dijani Đuđić. Posojilo, težko 450.000 evrov, so kmalu po javnem razkritju njihovega dejanja vrnili (toliko, kolikor so ga počrpali). Med drugim je o spornosti dejanja spregovoril tudi predsednik računskega sodišča, češ da je znesek, ki ga je najela stranka SDS pri fizični osebi, bistveno višji od dovoljenega.

Glede na to, da je stranka SDS kampanjo že začela in da smo predvidevali, da je verjetno že načela najeto posojilo, smo pri stranki, ki jo vodi Janez Janša, preverili, ali so se zaradi vračila posojila z obrestmi morali na novo zadolžiti, in če so se, kje so to storili. Kaj je predsednik SDS pred dnevi dejal o slovenskem bančnem trgu, lahko preberete na povezavi .

»Slovenski demokratski stranki se za povračilo počrpanega dela kredita skupaj z obrestmi ni bilo treba dodatno zadolžiti, saj so bila sredstva še nedotaknjena,« so pojasnili iz stranke SDS.