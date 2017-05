Kitajski pridigar Yun misijonari med Slovenci

LJUBLJANA – Po vrnitvi z obiska na Kitajskem pred štirimi leti je ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik priznal, da ga je presenetila:Zelo pozitivno presenečenje zame je bilo - kljub temu da so še nekateri pritiski in da Komunistična partija zelo skrbno spremlja in nadzira delovanje verskih skupnosti-, da krščanstvo v tej deželi naravnost cveti. Imajo veliko duhovnih poklicev, cerkve so polne (vŠanghaju je bilo pri maši blizu 1500 ljudi), v zadnjih letih se izjemno hitro povečuje število krstov odraslih. Kdor je na Kitajskem kristjan, to pomeni zares osebno odločitev in ne samo neke medle tradicionalne pripadnosti. "Kot dober poznavalec vloge krščanstva tudi v drugih azijskih državah, kjer v nasprotju z Evropo in Severno Ameriko ne poznajo krize duhovnih poklicev, je Jamnik tedaj vizionarsko napovedal čase, ko bodo med Evropejce in Američane začeli prihajati misijonarji z vzhoda. Zato morda prvi prihod brata Yuna v Slovenijo, sicer v Nemčiji živečega Kitajca, ki ga je, kot je o njem dejal drugi kitajski kristjan Zhang Rongliang, "Bog uporabil, da povezuje različno obarvane krpe v prečudovito tkanino," pomeni nemara le prvo lastovko z vzhoda.



