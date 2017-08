Kitajci čakajo na naše pridelke

GORNJA RADGONA –Kmetijska ministra Slovenije in Kitajske Dejan Židan in Han Changfu sta po ogledu sejma Agra na novinarski konferenci povedala, da sta s sejmom zadovoljna, Changfu pa je dodal, da na Kitajskem pričakujejo kakovostne slovenske izdelke.



Praznik kmetijstva, hrane in gozdarstva

Odprtje sejma, ki je najpomembnejši praznik kmetijstva, hrane in gozdarstva v Sloveniji, je uspelo, razstavni prostori so napolnjeni do zadnjega kotička in med razstavljavci je očiten optimizem, saj je tačas v Sloveniji velik naložbeni val v kmetijstvu, je povedal Židan.

Opozoril je, da aktivnosti s kitajsko delegacijo potekajo od četrtka, da so bile zelo uspešne in da se kažejo v vedno večjem zaupanju ter želji po sodelovanju. Spomnil pa je tudi, da sta s kolego skupaj odprla tudi razstavo o krasoslovju, kar kaže, da tudi znanstveniki obeh držav povezujejo oba naroda.

O tveganjih zaradi podnebnih sprememb, o katerih so v sklopu pobude 16+1 in foruma na Brdu govoril vsi ministri, pa Židan pravi, da bomo težave lažje reševali s skupnim delom ter da je Slovenija že zelo daleč pri pripravi izhodišč za novo kmetijsko politiko po letu 2020.

Kitajski minister se je znova zahvalil za povabilo ter organizacijo političnega srečanja in poslovne konference v okviru pobude 16+1, za Slovenijo pa je dejal, da je skriti vrt v Evropi ali tudi evropski bonsaj, njene predstavnike pa povabil na Kitajsko.