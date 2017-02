Kirurg pred sodnika zaradi spodbujevalnikov: Mislim, da ni bilo kraje, ampak izposoja

LJUBLJANA – Srčni kirurg Tomislav Klokočovnik ni kriv, je danes nekaj minut pred dvanajsto sporočila sodnica Alenka Lončar. Sodili so mu, saj naj bi bil za potrebe operacije, ki jo je opravljal kot koncesionar, iz UKC Ljubljana, kjer je bil zaposlen, odnesel dva srčna spodbujevalnika. Tožilstvo mu je očitalo, da tega ne bi smel in da je bilo s tem storjeno kaznivo dejanje, zato je predlagalo 4000 evrov denarni kazni. A sodišče se s tem ni strinjalo in je izdalo oprostilno sodbo. K temu so verjetno pripomogle tudi vse tri današnje priče.

Pričal Vrhunec

Prvi je pred sodnika stopil nekdanji direktor UKC Ljubljana Simon Vrhunec. Pojasnil je, da so ga o zadevi, o odtujitvi dveh spodbujevalnikov Klokočovnika zaradi njegove koncesije (v sklopu javnega zdravstva), seznanili šele policisti. Kot pripoveduje, si je Klokočovnik za potrebe koncesije izposodil dva na reverz, in ju kasneje tudi vrnil. Dejal je, da je bilo dejanje storjeno v korist pacienta in da ni šlo za povzročitev škode. Takrat se je s Klokočovnikom tudi sestal in predlagal, naj koncesijo preloži na nekoga in se posveti vodenju oddelka in profesuri.

V UKC Ljubljana notranjega akta, ki bi to dovoljeval ali prepovedoval, niso imeli. Je pa Vrhunec vztrajal, da je šlo za javno dobro. Kaj pa če bi UKC te naprave potreboval? Vrhunec pravi, da imajo relativno veliko zalogo, tako da je bila nevarnost minimalna. Prav tako je dodal, da UKC ni bil materialno oškodovan. V nadaljevanju je še pojasnil, da bi kot direktor posodil kaj takšnega tudi, če bi to potrebovala druga bolnišnica. Oglasil se je tudi Klokočovnik in dejal, da si tudi v mariborski in drugih regijskih bolnišnicah potrošni material izposojajo. Da je takšnega materiala za 30 do 40 tisočakov mesečno, tu pa se pogovarjajo o dveh napravah, vrednih 600 evrov.

V bran tudi sestri

Klokočovniku sta v bran stopili tudi diplomirana medicinska sestra Vojetova in višja medicinska sestra Metka Cankar. Vojetova pravi, da v tem ni videla problema, saj se posoja tudi drugim. To je Klokočovnik storil na reverz in tudi vrnil, ko je material prejel od dobaviteljev. Dejala je: »Mislim, da ni bilo kraje, ampak izposoja.«

Cankarjeva je dejala, da je Klokočovnik poklical, da potrebuje stvari za pacienta, ona pa jih je pripravila. Material so nato dobili tudi nazaj. Dejala je sicer, da v navodilih za delo piše, da ne smejo posojati materiala, vendar je v tem primeru šlo za ogroženost življenja. Poudarila je, da imajo v UKC vedno zalogo in da njihovi pacienti niso bili ogroženi. Reverz je Klokočovnik podpisal in tudi vse vrnil. »Brez 'pacemakerja' se srce lahko ustavi. Zdaj je lahko v redu, čez dve uri pa je lahko človek mrtev.« Povedala je tudi, da bi v podobnem primeru naredila tako, kakor je, le da bi o tem obvestila še strokovnega direktorja.