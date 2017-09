Ker sta bila žejna, sta ustanovila pivovarno

Tretji festival kraft piv je zanesel na sevniški grad mešanico pivovarilcev in pivopivcev. Eden takih je bil tudi Igor, ki smo ga kmalu po začetku festivala srečali, kako jo maha z gradu. »To ni zame,« je bil kratek. »To ni union, da ga pol litra hladnega na dušek zliješ po grlu.« Obiskovalcu Jožetu pa je bilo bolj všeč. Ker ga vsi kličejo Pepi, je tudi dogodek v celoti zabeležil s črko P: »Pivopivci prišli poizkušat prvovrstna piva, ponujena v petek popoldne po primernem plačilu.«

V atriju sevniškega gradu so postavili svoje sodčke in točilne avtomate mikropivovarji iz bližnje in daljne okolice. Na A je bila sevniška pivovarna Ape, ki v grbu nosi skrivnostno opico s ključem. V resnici je APE Aljaž Papež, ki je imel po industrijskem pivu glavobol pa prevečkrat je moral na stranišče, zato je pred dobrim letom odprl svojo pivovarno, v kateri sam vari štiri vrste piva.

Na B je bila Bohorska pivovarna, ki se bo v kratkem preselila v nove prostore. Brata Saša in Iztok Kostanjšek, ki imata družbenika v Janku Sotošku, smeje pojasnjujeta, da sta ustanovila pivovarno, ker sta bila žejna in nista imela denarja za pivo. Na mesec ga zvarijo pet tisoč litrov. Na festivalu so točili svojo ale bohorsko klasiko, ki trenutno še nima uradnega imena, sami pa jo malo za šalo in malo zares imenujejo bohorska voda. Ko bo proizvodnja večja, nameravajo od te vode tudi živeti.

Pivovarna, ki ima v grbu medveda in volka, je Berwolf pivovarna iz Škocjana, ki deluje od 8. marca letos. Delajo samo personalizirana ali hišna piva, za njimi pa stojita Marko Vovko in Matevž Berkopec. Mnogo dlje, že tri leta, je na kraft sceni mikropivovarna Mali Grad s kamniškega konca, s sedmimi vrstami piva, ustanovitelja pa sta zakonca Florjančič. Na mesec ga zvarijo deset tisoč litrov. Zadnja in najmlajša v verigi, ki se je predstavila na sevniškem festivalu, je pivovarna Ressel, ki so jo odprli prvega septembra letos. Je last družine Goričar, ki ima eno največjih ribogojnic v tem delu Evrope. Pivovarno in svoje pivo so poimenovali po svetovno znanem izumitelju Josefu Resslu, ki je pred 200 leti kot gozdarski inženir prišel službovat v Kostanjevico na Krki in na reki Krki preizkušal ladijski vijak, s katerim je za vedno spremenil način potovanja po morju in rekah.

Obiskovalci so lahko pokušali tudi piva, ki jih je ponujala znana mariborska Pivarna, in poslušali Saro Praznik in Tineta Beca ter skupino Maryjane. Medtem je Davor s portala pivopis.si varil novo pivo, ki ji je dodal skrivno sestavino. To je bilo grozdje modre frankinje. Omizje, ki je najbolj poglobljeno tuhtalo, kako naj bi se to nenavadno pivo imenovalo, se je odločilo za ime frankenpir.