Ker je proti terminalu, devet mesecev zapora?

TRST, KOPER – Tržaški tožilec je za 72-letnega Paola G. Parovela, urednika časnika La Voce di Trieste (Glas Trsta) – kot novinar je v svoji dolgi karieri sodeloval tudi z Delom –, pisatelja in prevajalca ter, kot sam zase rad pove, eklektičnega raziskovalca in okoljevarstvenika, predlagal kar devet mesecev zapora, španska multinacionalka Gas Natural pa od obtoženega sočasno zahteva še 100.000 evrov odškodnine. Zakaj že?



Kazen za razkrivanje korupcije



Ker naj bi Parovel s svojim pisanjem o korupcijski verigi, s pomočjo katere se po njegovem prepričanju (še vedno) poskuša izsiliti gradnja plinskega terminala v Tržaškem zalivu, škodoval poslovnim interesom te multinacionalke. Četudi je vsem, ki si upajo biti vsaj malo resnicoljubni, jasno, da bi takšen terminal – kljub temu, da bi bil uplinjevalnik prek plinovoda z distribucijskim sistemom povezan pod morsko gladino, oziroma prav zaradi tega – pomenil zelo resno nevarnost za občutljiv morski ekosistem na območju Tržaškega zaliva ter tudi še grožnjo za varnost plovbe oziroma za ves ladijski promet, ki poteka med Trstom in koprskim pristaniščem. Mimogrede, projekt (gradnja plinskega terminala), ki mu je Slovenija dlje nasprotovala, je pred časom znova preračunljivo podprla italijanska politika. Za to se je, naj se sliši še tako neverjetno, odločila kljub indicem in celo dokazom, da so bili nekateri dokumenti s kakor argumenti v prid gradnji ponarejeni, ne glede na to, da je postalo jasno (da se je razkrilo), da je nekdo spremenil načrte glede nujnih varnostnih ukrepov in zavajajoče prikazal, da bi bilo tveganje v primeru nesreč v Tržaškem zalivu precej manjše, kot bi bilo v resnici.

