Kendo s položaja odnesla smrt 14-letnega dečka

LJUBLJANA – Strokovnemu direktorju Pediatrične klinike v Ljubljani Rajku Kendi so danes vročili razrešitev s položaja. Kot je dejal, so razlogi, ki sta jih na sestanku z njim navedla generalni direktor UKC Ljubljana Andraž Kopač in strokovna direktorica UKC Ljubljana Marija Pfeifer, takšni kot pred tremi meseci, ko so ga želeli razrešiti prvič. Kriv naj bi bil za delovne razmere v kliniki, ki so vodile do zapletov. Kopač in Pfeiferjeva bosta podrobnosti pojasnila na novinarski konferenci ob 13. uri.

»Argumenti so takšni kot prvič, kar pomeni, da bom nanje tudi odgovoril podobno kot takrat,« je dejal Kenda. Spomnil je, da tako ministrstvo za zdravje kot Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) navajata, da postopek v primeru smrti 14-letnega fanta septembra lani še ni končan. »V tem trenutku govoriti o kakršni koli krivdi ali odgovornosti je preuranjeno,« je opozoril. Strokovni nadzor, ki so ga v UKC izvedli pred časom, je namreč pokazal, da je bilo sodelovanje med kardiologi na pediatriji slabo, sestrskega osebja premalo, vse to je vodilo v prezgodnjo smrt 14-letnega dečka. »Če pa govorimo o objektivni odgovornosti, je odgovornost Kopača in Pfeiferjeve vsaj tako velika kot moja.«

Huda moralna krivica

Kenda je prepričan, da se mu dela huda moralna krivica. Še hujša krivica pa se po njegovih besedah dela lečečemu kardiologu umrlega fanta Urošu Maziću. »Ob tem, da postopek še ni končan, je Pfeiferjeva zahtevala, da ga vržem iz službe, česar seveda nisem naredil.« Glede na to je Maziću dala obvestilo pred izključitvijo in ga premestila na drug oddelek, je pojasnil Kenda. »V svoje roke je vzela odločanje o krivdi in višini kazni,« je poudaril.

V povezavi z anonimko, ki so jo objavili nekateri mediji in v kateri mu je očitano nepregledno poslovanje in sumljivo sodelovanje s podjetjem Marand, pa je menil, da bi jih moral UKC Ljubljana bolj zaščititi. »Trditve, da sem kolovodja korupcijske združbe na Pediatrični kliniki, so neupravičene. Kdor koli pozna delo v kliničnem centru, ve, da ne morem kupiti niti nalivnega peresa,« je dejal v povezavi z anonimko, ki je bila tudi podlaga za ovadbo proti njemu.