Kemis zbiral odpadke,  čeprav jih ne bi smel

Kljub nesreči so v Kemisu nše naprej zbirali odpadke. Zdaj so jim to prepovedali. Foto Marko Feist

Ob odprtju Kemisa so bili politiki in direktor Gorenja Franjo Bobinac bolj prešerne volje kot zadnja dva tedna. Foto Dokumentacija Dela

VRHNIKA, VELENJE – Minuli četrtek dopoldne je marsikoga v oči zbodla kratka notica Uprave RS za zaščito in reševanje o jutranji najdbi v ribniku ob Ribčah v litijski občini: »Občani so našli štiri sode z dvajsetimi litri neznane tekočine.« Onesnaženja naravnega okolja tokrat na srečo ni bilo, gasilci PGD Litija so zavarovali kraj najdbe in pregledali bližnjo okolico, na koncu pa so najdene sode »predali dežurnim delavcem podjetja Kemis, d. o. o., ki bodo na zahtevo policistov opravili analizo vzorcev najdene snovi«.

