Kemis bi po požaru gradil brez dovoljenja

Kako so torej zgradili nadstrešek in ali je nastal z dovoljenjem? Foto: Dejan Javornik

VRHNIKA, LJUBLJANA – Po požaru v podjetju Kemis slednje namerava sanacijo poškodovanega dela skladišča nevarnih odpadkov izvesti brez gradbenega dovoljenja. Podjetje trdi, da ga za sanacijo ne potrebuje, gradbena inšpekcija pa svojega še ni povedala.



Ogenj je poleg odpadkov uničil pisarne in osnovno konstrukcijo hale, v kateri so bili.

Ko je gorelo v Skladiščno-predelovalnem poslovnem centru Kemis, je ogenj poleg odpadkov uničil pisarne in osnovno konstrukcijo hale, v kateri so bili. Visoke temperature, ki so nastajale pri gorenju različnih snovi, so jo ponekod vidno načele. »Gradbeni inšpektor je prišel kmalu po požaru maja na lastno pobudo,« nam pojasni direktor Kemisa Emil Nanut in doda, da je inšpektor ugotavljal, »kakšna dela se izvajajo na pogorišču objekta«, ki ga »v skladu z oceno in načrti o posodobitvah opreme in procesov saniramo«.

Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor navaja, da je ugotovitveni postopek uvedla 21. avgusta. Podrobnosti inšpekcije ne razkrivajo, vendar ni nemogoče, da si jih je za vrat zvlekel sam Nanut s precej nasprotujočimi si odgovori v minulih mesecih. Primer je vprašanje, ki smo ga naslovili nanj: ali ima gradbena dovoljenja za ves objekt oziroma vse pripadajoče objekte Kemisa? »Skladiščno-predelovalno poslovni center je en gradbeni objekt. Zanj imamo gradbeno dovoljenje.«

Povsem drugače kot poprej v Delu, kjer je novinarki priznal, da so nadstrešnico zgradili brez gradbenega dovoljenja, zanj naj ne bi imeli niti uporabnega dovoljenja. Pred isto novinarko naj bi Nanutu ušlo tudi, da poskušajo obiti pridobitev novega gradbenega dovoljenja. Slednje je precej razumljivo: dlje ko bi trajal postopek pridobitve, manj bi bilo morebitnih strank, ki bi si namesto Kemisa poiskale drugo dolgoročno rešitev za raznovrstne odpadke. Že prej smo slišali: če Kemis ne ostane na Vrhniki, tudi ne obstane.

Skladiščno-predelovalno poslovni center je en gradbeni objekt. Zanj imamo gradbeno dovoljenje.

Tako naj bi v ozadju obstajali dve nasprotujoči si stališči Kemisa in inšpekcije; v Kemisu naj bi bili prepričani in podkrepljeni s pravnim mnenjem, da dovoljenja ne potrebujejo. Gradbena inšpekcija pa trenutno pravi tako: »Gradbena inšpekcija na podlagi 26. člena zakona o graditvi objektov izvaja inšpekcijski nadzor nad gradnjo in zgrajenimi objekti, kar pomeni, da v konkretnem inšpekcijskem postopku ugotavlja resnično dejansko stanje ter v konkretnem postopku odloči skladno z ugotovljenim stanjem,« pravijo na ministrstvu za okolje in prostor.

Zadeve ni želel komentirati niti vrhniški župan Stojan Jakin, ki pa meni, da je »zadeva odprta«.