Kek, prosim, reši problem!

Ko so na klopeh slovenskih nogometnih prvoligašev pred leti večinsko sedeli tuji trenerji, večinoma s področja nekdanje skupne države, so se kvazirazsvetljeni privrženci predvsem drugih športov zmrdovali, češ da se slovenski nogomet nikoli ne bo mogel otresti čefurskega predznaka in si zagotoviti zdravega in precej bolj všečnega razvoja z domačimi strokovnjaki. Potem je napočila nacionalna megaevforija z uvrstitvijo nogometne reprezentance s selektorjem Srečkom Katancem na euro 2000 in mundial 2002, zgodbo pa je leta 2010 z igranjem na SP ponovila četa Matjaža Keka. Zdaj smo priča uspešnim tujim selektorjem na klopeh košarkarske, rokometne in odbojkarske reprezentance, zato so mnogi prepričani, da se lahko nogometna izbrana vrsta vnovič uvrsti na veliko tekmovanje le s pomočjo tujca.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«