Kdor se tu rodi, je obsojen na vračanje

Na Predmeji so pripravili prvo srečanje Krapeževih in Bizjakovih. Foto: Veran Bizjak

PREDMEJA – »Moj oče je bil Stanko Krapež in je bil sin Franca Krapeža, ki so mu rekli tudi Žlaguc,« je uvodoma navrgel 77-letni Albin Krapež. »Pa tudi Žlaguc je bil sin Franca Krapeža, ta je bil rojen leta 1862, klicali so ga Porubanuc in je bil moj praded!«

Nekdanji poveljnik civilne zaščite za severno Primorsko je že pred dvajsetimi leti razmišljal, da bi se njihov rod, ki je tako bogato razvejan, nekoč vendarle zbral na Gori, kot pravijo najbolj ravnemu in poseljenemu predelu planote nad Ajdovščino, koder se razprostirajo vasi Predmeja, Otlica, Kovk in Gozd. Kdor se je rodil tam gori, kjer se tako lepo mešajo vplivi mediteranske in alpske klime, je Gorjan.

