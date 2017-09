Kdor ne obvlada psa, lahko iz njega naredi morilca

Tržiški župan Borut Sajovic je prepričan, da se politika in lobiji bojijo zameriti četrtmilijonski množici lastnikov psov, in zato ne spremenijo zakonodaje. Foto: Ljubo Vukelič

LJUBLJANA – Morilski napad sestradanih pitbulov na 71-letno Tatjano Šum z Mavrlena je znova odprl vprašanje, kaj tako krvoločni psi sploh počnejo med nami. Medtem ko imajo v večini držav na zahodu zakonodajo, ki ščiti ljudi pred nevarnimi pasmami, je pri nas čisto drugače. Nevarne pasme pri nas po zakonu niti ne obstajajo, nevaren pes pa postane šele tisti, ki ugrizne človeka ali žival ali je napadalen. Šele ko pes povzroči smrt ali posebno hudo telesno poškodbo, se izpelje postopek, v katerem uradni veterinar odredi njegovo usmrtitev, nobene druge preventive ni. Tudi naša kinološka stroka ne priznava, da bi bile posamezne pasme nevarne, aktivisti in borci za pravice živali, ki sicer opravljajo hvalevredno poslanstvo, pa vedno, kadar se govori in piše o nevarnih pasmah, zaženejo vik in krik, češ da te sploh ne obstajajo, tudi nevarni psi ne, ampak takšne, torej nevarne, naredimo le njihovi lastniki. Da se ljudje bojimo predvsem pitbulov, bulterierjev in stafordov, smo po mnenju zaščitnikov živali krivi mediji, ker o njih poročamo kot o psih, ki so bili narejeni za pasje borbe, in ne kot o ljubečih domačih ljubljenčkih, kakršnih je seveda večina.

