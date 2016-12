Kdo nas farba?

Upravljavci državnega premoženja v Sloveniji spreminjajo državno srebrnino v državno železnino. Najlepše je to pokazal primer Helios, pred tem pa že tudi NKBM, NLB ali Telekom. Država je pred tremi leti Helios najprej prodala avstrijskemu Ringu za 167 milijonovo evrov. Ring je Helios združil z avstrijskim proizvajalcem, poslovanje Heliosa stroškovno racionaliziral ter vse skupaj prodal naprej Japoncem za 572 milijonov evrov. Avstrijski Ring je torej z nakupom, prestrukturiranjem in preprodajo Heliosa fantastično zaslužil, upravljavci državnega premoženja pa so še enkrat dokazali svojo nesposobnost. Če bi država znala sama upravljati državno premoženje in nato z njegovo prodajo zaslužiti tako, kot je avstrijski holding, potem se ne bi spraševali, kje postrgati nekaj milijonov evrov za zdravstvo ali šolstvo. Japonci naj bi se sicer že leta 2011 zanimali za vstop v Helios, ampak je takratna uprava ocenila, da kakor niso primerni. Ironija je toliko večja, ker je takratni predsednik uprave zdaj član nadzornega sveta Gorenja, ki je vredno osemkrat manj kot pred gospodarsko krizo.

