Kdo na RTVS prepovedal intervju s Kanglerjem? Dobili smo odgovor

LJUBLJANA – »Cenzura na državni RTV Slovenija! Nekdo je prepovedal ponovitev mojega intervjuja, ki je bil planiran včeraj ob 13.30 in ga nadomestil s Salecl. Kje jaz živim?« Tako je na družabnih omrežjih danes potarnal mariborski župan Franc Krangler.

Za pojasnilo smo zaprosili RTV Slovenija, od koder so odgovorili, da je na RTV Slovenija včeraj, torej 24. januarja, potekala stavka: »Sindikata novinarjev Slovenije, je bilo v sredo, 17. 1. 2018, v uradnem dopisu sporočeno, da se glede na tehnična pravila o izvedbi stavke v oddajah Informativnega programa Televizije Slovenija na dan stavke, 24. 1. 2018, ne smejo pojavljati politiki. To navodilo smo včeraj spoštovali v vseh oddajah Informativnega programa Televizije Slovenija in smo morali tako odločitev posledično sprejeti tudi za oddajo Intervju, ki spada v Informativni program Televizije Slovenija.«

Cenzure tako ni bilo, oddajo Intervju s Francem Kanglerjem pa bodo ponovili nekoliko kasneje.