Kdo bo ustavil Jamnika?

Naše državno premoženje še vedno močno buri duhove in tako bo, dokler ne bo vse tako ali drugače razprodano oziroma razdeljeno. Prav zato za zadnje milijarde slovenskega bogastva potekajo brezkompromisne bitke med ključnimi igralci na političnem in gospodarskem polju. Gre za dve interesni sferi, ki ju je najočitneje mogoče razdeliti na tabor za izjemno vplivnega predsednika uprave Modre zavarovalnice in predsednika Združenja nadzornikov Boruta Jamnika in proti njemu, pri čemer se tehtnica nepredvidljivo nagiba zdaj v eno, zdaj v drugo stran. Toda ni malo indicev, ki kažejo, da Jamnikovi krogi vendarle izgubljajo težo in vpliv, čeprav je on sam v desetletju obvladovanja kapitalskih tokov spredel tako spretno kadrovsko omrežje, da danes celo insajderjem ni čisto jasno, kaj se dogaja.

