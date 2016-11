Kdaj boste tankali? Jutri stopijo v veljavo nove cene goriva

LJUBLJANA – Polnoč priznava nove cene pogonskih goriv.

Iz družbe OMV so posredovali maloprodajni ceni 95-oktanskega in dizelskega goriva, ki ju določa država vsakih 14 dni in bosta veljali od torka, 8. novembra 2016, dalje (ceni sta izraženi v EUR/liter):

– neosvinčeno 95-oktansko gorivo OMV MaxxMotion 95 bo znašalo 1,228 EUR (↓ 0,017 EUR/l);

– dizelsko gorivo OMV Sprint Diesel bo znašalo 1,133 EUR (↓ 0,016 EUR/l).



Iz družbe Butan plin pa so zjutraj sporočili, da je za liter avtoplina na specializirani črpalki Butan plin na Verovškovi ulici v Ljubljani in na črpalki v Izoli treba odšteti 0,529 evra. Ob nedeljah in praznikih še manj – le 0,509 evra/l.