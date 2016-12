Kdaj bo Slovenijo pobelil sneg?

LJUBLJANA – Zima in nizke temperature so tu, a sneg še vedno ni pobelil nižin. Pa jih bo? Dežurni prognostik pri Agenciji RS za okolje (Arso) Luka Ravnik odgovorja, da zaenkrat še nič ne kaže na to: »Niti prihodnji teden ne. Ostajamo v območju visokega zračnega tlaka. To pomeni stabilno in suho vreme.«

Sicer pa bo jutri bo večinoma oblačno, nekaj sonca bo občasno na severu in severovzhodu države. Možna je tudi megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od –5 do –1, na Primorskem do 5, najvišje dnevne od 2 do 5, na Primorskem do 10 stopinj C. V nedeljo bo sonca predvidoma več. Ravnik še dodaja, da bodo dnevne temperature odvisne od megle ali nizke oblačnosti. »Dokaj stabilno vreme se nakazuje,« pojasnjuje Ravnik. Presenečenj torej ne bo.