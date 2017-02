Kaznovani ribič ostaja predsednik

NOVO MESTO – V Ribiški družini Novo mesto se dogaja vrsta nepravilnosti in nezakonitosti, vodilni si izplačujejo nagrade, nad prodajo rib ni kontrole, proti predsedniku ribiške družine pa bi morali sprožiti disciplinski postopek in ga razrešiti, ker ga je ribiška inšpektorica kaznovala zaradi elektroribolova, tako lahko strnemo daljši pogovor s skupino dolenjskih ribičev, ki jih moti vodenje družine, ne želijo pa se javno izpostavljati. Pravijo, da so, kadar opozorijo na nepravilnost, deležni ali posmeha ali ignorance.



Ko smo se obrnili na predsednika Ribiške družine Novo mesto Djordjeja Vučkovića, ki omenjeno družino vodi že 12 let, ni bil presenečen: »Saj sem vam že ob pojasnilu, kako je bilo z elektroribolovom, povedal, da mi skupina članov meče polena pod noge in poskuša nagajati. Naše poslovanje je povsem transparentno, v skladu z zakoni in dokumentacijo lahko pogleda prav vsak.«

