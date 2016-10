Kavni baron Meinl ni bil državljan Juge

GORNJA RADGONA – Na Upravni enoti (UE) Gornja Radgona je bilo vloženih 768 zahtevkov denacionalizacijskih upravičencev. Velika večina je bila končana hitro in pravnomočno, le trije pa so dolgo povzročali preglavice – ne le načelniku UE Gornja Radgona Marjanu Potisku in njegovim sodelavcem, temveč tudi uradnikom v Ljubljani in sodnikom. Najtrši orehi so bili vračilo nepremičnin oziroma odškodnine v zadevah Höhn Šarič – Radenska, Julius Meinl – Kmetijstvo Črnci in Bouvier – Radgonske gorice.



Primer Julius Meinl



Pri zahtevku denacionalizacijske upravičenke Jeannette Skrbensky Meinl so ugotovili, da njen ded in nekdanji lastnik velikega posestva skupaj z gradom Friedenau oziroma Meinlovim gradom v Črncih v Apaški dolini nikoli ni izgubil avstrijskega državljanstva in zato ne more biti denacionalizacijski upravičenec. To pomeni, da nepremičnine, gre predvsem za kmetijska zemljišča, ostajajo v lasti države; dvorec v Črncih, ki ima status kulturnega spomenika in je v zasebni lasti, pa je na prodaj. Na UE so zahtevek dvakrat zavrnili, ker so menili, da je bil Julius Meinl III. ves čas avstrijski državljan, toda ministrstvo za kmetijstvo jim je primer dvakrat zavrnilo in pozvalo stranko, naj se izjasni. V skladu z usmeritvami ministrstva so se zato pripravljali, kot da bodo kmetijska zemljišča vračali v naravi. Identificirali so nepremičnine, ko pa so v postopek vključili še druge stranke, med drugim Kmetijstvo Črnci in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, so dobili dokazila, da pogoji za vračilo niso izpolnjeni. Dokaz je po Potiskovih besedah potrdilo o tem, kje je Meinl živel, kar pa ne more biti samo dopis magistrata mesta Dunaj, da ni živel na Dunaju. Prav tako ne drži, da so mu leta 1920 odvzeli državljanstvo, saj je bil rojen leta 1903 in je bil takrat star 17 let, torej še mladoleten. Njegov leta 1930 rojeni sin ima avstrijsko državljanstvo, ki ga je dobil po očetu, poleg tega je leta 1949 že vložil zahtevek za vrnitev odvzetega premoženja, kar pomeni, da je bil ves čas avstrijski državljan. To, da je kot tak imel po vojni pravico uveljavljati odškodnino za v Jugoslaviji odvzeto premoženje ali po avstrijski državni pogodbi ali po avstrijsko-nemški finančni in izravnalni pogodbi, pa pomeni, da ne more biti denacionalizacijski upravičenec v Sloveniji. Zato so na upravni enoti zahtevek zavrnili še v tretje, zdaj pa je odločba tudi pravnomočna.

