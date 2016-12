Katoličanov je vsako leto manj

V Sloveniji se je število katoličanov v zadnjih desetih letih zmanjšalo za več kot 66.800. Manj je krstov, cerkvenih porok, število zakramentov prav tako pada, manj je zanimanja za bogoslovje, nekatere samostane celo zapirajo. Opravka imamo s prvo generacijo mladih odraslih, ki jim je vera tuja, ugotavljajo avtorji letnega poročila Katoliške cerkve v Sloveniji, ki ga je pred kratkim izdala Slovenska škofovska konferenca. Po drugi strani pa je v poročilu tudi precej podatkov, ki pričajo o tem, da je Cerkev v Sloveniji še kako vpeta v družbo, desetletno obdobje, ki ga zajema poročilo, pa za tako starodavno ustanovo ni prav dolgo.



V Sloveniji je bilo konec lanskega leta 2.064.632 prebivalcev, od tega 1,53 milijona katoličanov, kar je skoraj tri četrtine prebivalstva. Na voljo imajo 2386 cerkva ter 515 kapel in znamenj. Pred dobrimi desetimi leti se je cerkvena uprava na Slovenskem precej preuredila. Papež Benedikt XVI. je aprila 2006 ustanovil tri nove škofije (v Celju, Murski Soboti in Novem mestu). Mariborsko škofijo je povzdignil v nadškofijo in hkrati tudi sedež metropolita za novoustanovljeni škofiji v Celju in Murski Soboti. Ljubljanska nadškofija je ostala sedež metropolita za koprsko in novoustanovljeno novomeško škofijo.



Manj krstov, manj katoličanov



Podatek o manjšem številu katoličanov se odraža pri krstih, saj se je njihovo število med letoma 2005 in 2015 zmanjšalo za dobrih 14 odstotkov, na drugi strani pa se je v zadnjem desetletju število rojstev povečalo. Pri cerkvenih porokah so smernice podobne, saj je bilo leta 2005 sklenjenih 3495 krščanskih zakonov, lani pa le še 2420.



Manj krstov in s tem tudi pripadnikov Katoliške cerkve ni nekaj, kar je značilno le za Slovenijo, temveč za ves zahodni svet. Če pogledamo le največji državi EU, se je v Franciji število krstov v zadnjih desetih letih zmanjšalo za skoraj četrtino, v Nemčiji pa med letoma 2000 in 2013 za skoraj 30 odstotkov. Manj je tudi zakramentov, čeprav se je delež obhajil v primerjavi z drugimi zakramenti celo malce povečal. Število birm se je v omenjenem obdobju z 12.566 zmanjšalo na 7030.

