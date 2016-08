Katastrofalno stanje na ljubljanski urologiji? Tako so nam odgovorili

LJUBLJANA – Potem ko je po spletu zakrožil zapis enega od pacientov urološkega oddelka v ljubljanskem kliničnem centru, ki je razmere tam opisal kot naravnost katastrofalne , smo za pojasnila prosili še vodstvo kirurške klinike naše osrednje bolnišnice.

In kako komentirajo njegove navedbe? Takole so nam odgovorili na posamezne trditve:

1. »V sobi za tri postelje so bile nameščene štiri, čeprav je bila ena soba, kot navaja bolnik, prazna.«

Odgovor: Zaradi zasedenosti kliničnega oddelka smo pogosto primorani dodati posteljo za urgentni ali redni sprejem. »Prazna« soba je bila namenjena pacientom, ki so tisti dan na operativnem posegu oziroma v enoti intenzivne nege. Vedno moramo imeti pripravljeno tudi sobo za pacienta po transplantaciji ledvic, ki potrebuje protektivno izolacijo.



2. »Ročico za prhanje je bilo treba oviti z lepilnim trakom, ker je razpadla.«



Obnova drugega hodnika oddelka je pri koncu Klinični oddelek za urologijo v 8. nadstropju več deset let ni bil deležen temeljite obnove, kar poskušamo nadoknaditi v zadnjem letu. Pravkar zaključujemo delno prenovo drugega hodnika oddelka, v naslednjem letu pa tudi obnovo preostanka kopalnic na oddelku, so še sporočili iz UKC Ljubljana.

Odgovor: Ročica za prhanje je potrošni material in v primeru okvare jo v najkrajšem mogočem času zamenjamo. Kot rečeno, pa kopalnice postopno prenavljamo v celoti.



3. »Nemogoče so postelje. Na že tako kratkih so nameščeni še krajši jogiji, prepojeni s človeškimi tekočinami«.

Odgovor: Stari jogiji in postelje imajo na KO standardne mere, ki so bile določene za UKC Ljubljana. Madeži na jogijih pa niso prepojeni s človeškimi tekočinami, ampak so posledica rednega čiščenja in pranja v posteljni postaji. Vsaka postelja je zaščitena prek jogija še z neprepustno prevleko. Tudi zaposleni na kliničnem oddelku si želimo nove postelje, ki bodo za paciente udobnejše, in jih postopoma nabavljamo. Trenutno je novih postelj 33 odstotkov, poteka pa javni razpis za nabavo novih.



4. »Primanjkuje brisač in zato dobiš za brisanje kar prevleko od vzglavnika.«

Odgovor: Žal se zgodi, da zmanjka določenega perila in moramo hitro rešiti nastalo situacijo. UKCL se trudi nabaviti potrebno količino bolnišničnega perila, ki bi zagotavljalo primerne zaloge na oddelkih.

»Ponovno pa želimo poudariti, da se osebje KO za urologijo trudi zagotoviti hitro in kakovostno obravnavo bolnikov, ne more pa v kratkem času nadoknaditi vsega, kar ni bilo narejenega v zadnjih dvajsetih letih. Tu prosimo za bolnike tudi za razumevanje, ker želimo, da vsi skupaj prispevamo k potrebnemu razvoju v zdravstvu tako na področju storitev kot infrastrukture,« so še zapisali v odgovoru in poudarili, da dodatnih izjav z njihove strani ne bo.