Karl Zmagovalec

Karl, čigar drugo ime je Viktor, zmagovalec torej, je našim južnim sosedom, eks bratom, znova stopil na žulj. Da jim bomo, če ne bodo pridni, pokvarili letošnjo turistično sezono. Menda tako, da bomo Nemce, Avstrijce in vse druge, ki bodo potovali na obalo lepe njihove, za nekaj časa zadržali kar pri nas. Kako, ve le on, večni minister Erjavec. Biti priden po njegovo pomeni spoštovati in sprejeti očitno skorajšnjo odločitev mednarodnega arbitražnega sodišča o meji med državama. Roko na srce, celo za diplomatski jezik – milo rečeno – nenavadna izjava.

