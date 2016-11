Karl Erjavec pisal Melanii, veseli se srečanja

LJUBLJANA – Medtem ko preostali politiki s čestitkami zasipavajo Donalda Trumpa, se je naš zunanji minister Karl Erjavec odločil, da čestita njegovi ženi Melanii. Zunanje ministrstvo je namreč sporočilo, da je minister čestital bodoči prvi dami, na twitterju pa so objavili tudi celotno pismo z Erjavčevim podpisom.

Zapisal je, da izraža posebno zadovoljstvo, da položaj prve dame prevzema prav ona, kar je za Slovenijo izjemnega pomena in v velik ponos. Izpostavil je vezi med Slovenijo in ZDA, ki da so močne, zgodovinske in partnerske.

»Veselim se srečanja z Vami ob primerni priložnosti in Vam želim veliko uspehov ob prevzemu dolžnosti prve dame ZDA,« je v slovenščini sklenil Erjavec, ki se veseli, da bo slovensko-ameriške odnose lahko razvijal še naprej, pri čemer je prepričan, da lahko računa tudi na njeno podporo.