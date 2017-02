Kar polovica šolarjev med počitnicami doma

LJUBLJANA – Konec meseca se bodo za šolarje začele težko pričakovane zimske počitnice. Zato nas je v tokratni anketi Slovenskih novic (narejena je bila na vzorcu 561 anketiranih) zanimalo, ali si bodo dopust vzeli tudi njihovi starši. Na to vprašanje in vsa druga za njim so odgovarjali le tisti, ki so zaposleni ali samozaposleni.



Na dopust se bo tako odpravila le petina vprašanih. Zimske počitnice bodo pri tem preživeli doma (47 odstotkov) ali na smučanju (43 odstotkov). V toplice se jih bo odpravilo 11 odstotkov, v tople kraje ali na morje pa šest. Skoraj polovica vseh tistih vprašanih, ki bodo šli na morje, na smučanje ali v toplice, je odgovorila, da bo gospodinjstvo za počitnice namenilo več kot 1000 evrov, sledi znesek med 251 in 500 evri (20 odstotkov) ter do 250 evrov (14 odstotkov). Med njimi je bilo le 21 odstotkov takšnih, ki so za počitnice namensko varčevali, prav noben vprašani pa ni vzel kredita. Največ, kar 79 odstotkov, jih je odgovorilo, da nič od naštetega.



V najtežjem položaju so seveda predvsem tisti posamezniki, ki imajo otroke, a si dopusta ne morejo vzeti ali privoščiti. V več kot polovici primerov bodo njihovi otroci doma sami ali z enim od staršev. Petnajst odstotkov anketiranih je odgovorilo, da bodo zanje skrbeli stari starši, devet odstotkov pa je bilo takšnih, ki so povedali, da bodo otroci počitnice preživeli v okviru organiziranega varstva in delavnic.



V tokratni anketi (na vzorcu 1000 anketirancev) smo spraševali tudi, katero stranko bi izbrali, če bi šli tokrat na volišče. Več glasov kot prejšnji mesec bi dobili Demokratična stranka upokojencev Slovenije – Desus (2,8 odstotne točk več) in Združena lista (1,5 odstotne točke več). Drugim parlamentarnim strankam se je podpora malenkostno zmanjšala, in sicer še vedno najbolj priljubljeni Slovenski demokratski stranki za 1,1 odstotne točke, največji vladni stranki, Stranki modernega centra, za 0,5 odstotne točke in Socialnim demokratom za 1,5 odstotne točke.



Anketiranje je potekalo na reprezentativnem vzorcu od 30. januarja 2017 do 3. februarja 2017 med 15. in 21. uro, opravila pa ga je skupina izkušenih anketarjev v računalniško podprtem studiu Delovega oddelka za tržne raziskave.

Kje nameravate preživeti zimske počitnice?

Doma47 %



Na smučanju43 %



V toplicah11 %



V toplih krajih, na morju6 %



Ne vem6 % Koliko denarja boste v vašem gospodinjstvu namenili za počitnice?



Do 250 evrov14 %



251–500 evrov20 %



501–750 evrov7 %



751–1000 evrov6 %



Več kot 1000 evrov49 %



Ne vem4 % Če bi bile jutri volitve, katero stranko bi volili?



Slovenska demokratska stranka – SDS13,2 %



Stranka modernega centra10,5 %



Socialni demokrati – SD 9,4 %



Združena levica 8,2 %



Demokratična str. upok. – Desus5,2 %



Nova Slovenija – NSi 4,9 %



Pozitivna Slovenija 2,5 %



SNS – Slovenska nacionalna stranka2,5 %



SLS – Slovenska ljudska stranka 2,3 %



Gibanje za otroke in družine 2,1 %



Piratska stranka Slovenije1,9 %



Zeleni Slovenije1,3 %



Ne vem 11,0 %



Ne bi se udeležil volitev 11,1 %



Volil ne bi nobene stranke 11,9 % Kje bodo vaši šolarji med zimskimi počitnicami?



Sami doma54 %



Pri starih starših15 %



Ne vem še13 %



V organiziranem varstvu, delavnicah9 %



Doma z enim od staršev9 %