Kar ni konec: V Piranskem zalivu nov incident zaradi vplutja hrvaških ladij

PIRAN –V Piranskem zalivu se je danes popoldne zgodil nov incident, potem ko so v slovenske vode vplule hrvaške ladje, piše 24ur.com. Ob tem navaja, da sta slovenska in hrvaška stran izmenjali opozorila, s čimer se je dogodek zaključil.

Na Policijski upravi Koper so pojasnili, da je okoli 16. ure na sporno območje prispelo pet plovil, kasneje sta sledili še hrvaški policijski plovili. Med slovenskimi in hrvaškimi policisti je prišlo do izmenjave opozoril, s čimer se je incident zaključil. Ladje so se na območju zadržale približno uro in pol.

Gre za najnovejšega v vrsti incidentov v Piranskem zalivu po junijski razsodbi arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško, ki je večino Piranskega zaliva prisodilo Sloveniji. Kot so v petek pojasnili pri slovenski policiji, so od razsodbe obravnavali skupno 142 dogodkov oziroma incidentov, pri čemer je šlo za 279 vplutij plovil.