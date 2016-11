Kar do minus deset stopinj!

Vremenoslovci so za današnje jutro napovedovali do –7 stopinj Celzija. Kakšne pa so bile temperature v resnici? Preleteli smo podatke samodejnih postaj Agencije RS za okolje in ugotovili, da so bile najnižje v višjih legah. Na Rogli so jih izmerili –10, na Kredarici –9, na Krvavcu pa še stopinjo manj. Živo srebro jih je na Babnem Polju, kjer so prebivalci že tradicionalno navajeni nižjih temperature kot drugod po Sloveniji, izmerilo –3.

Pod ničlo se je spustilo tudi na vzhodu države: na Ptuju in v Radenci so jih imeli –4, v Murski Soboti stopinjo manj, v Mariboru –2.

V prestolnici so med 6. uro in 6.30 izmerili dve stopinji nad ničlo.

Kako je bilo pri vas?