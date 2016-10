Kar 70 krav do vimena v dreku

LJUTOMER – Čeprav smo s skrajnega severovzhoda države, od koder Slovenija dobi največ hrane, že velikokrat poročali o trpinčenju živali, je vsak naslednji primer še bolj žalosten in krut. Preprečiti jih ne morejo ne veterinarski inšpektorji in ne policisti ter aktivisti Društva za zaščito živali Pomurja. Prav zdaj se ukvarjajo z enim takšnih: hudim zanemarjanjem krav molznic, telic in teličkov v Stročji vasi na obrobju Ljutomera, tam v smeri proti Razkrižju ter vinorodnim jeruzalemskim hribčkom.

Na večji starejši kmetiji pri Maukovih, kjer ob mami Ani gospodarita brata Zdravko in Janez, oba se že približujeta abrahamu, naj bi bilo kar 70 glav govedi več mesecev izpostavljenih trpinčenju, hrana naj bi jim bila skopo odmerjena, zato naj bi bile neprestano lačne. Zgodba zase pa je bivalni prostor, kjer še posebno trpijo molznice, katerih vimena so pogosto v lastnih iztrebkih ali ne morejo dvigniti glav zaradi skoraj metrskega nastilja, ki jih, pomešan z gnojem, dviga proti deskam, te naj bi bile strop. Prav tako majhni telički, ki naj bi se že po kotitvi znašli v gnoju. Kako je s telicami, ki so zdaj v ograjenem vrtu pred hišo, pa lahko vidijo vsi mimoidoči: čeprav jim gospodarja domnevno redno dajeta vodo in hrano, je za mlado življenje nevzdržno pod milim nebom, v blatu, brez zavetja.

