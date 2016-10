Kar 120 vlakov dnevno hrumi 60 cm od stavb

LJUBLJANA, BRUSELJ – Evropska komisija se je pred šestimi dnevi odzvala na prijavo iz Slovenije, češ da slovenska vlada ignorira (krši) zavezujočo direktivo glede ocenjevanja in upravljanja okoljskega hrupa, da med drugim še vedno nimamo niti Operativnega programa varstva pred hrupom, ki ga povzroča promet po pomembnih železniških progah in pomembnih cestah. Točno, iz Bruslja so se odzvali razmeroma hitro, saj jim je bila prijava poslana oktobra letos, natančneje 6. oktobra letos. In? Evropska komisija je potrdila, da je sprožila (začela) ustrezni postopek proti naši državi. Tokrat zaradi neevropskih razmer na področju hrupa.



Varuhinja za vse to ve



Inšpektorat za promet, energetiko in prostor, inšpektorat za okolje in naravo ter celo varuhinja človekovih pravic so že konec septembra prejeli prijavo zaradi stalne prekoračitve hrupne obremenjenosti v okolju, ki poleg počutja (že) ogroža tudi zdravje prebivalcev Bleiweisove ceste in Veselove ulice v našem glavnem mestu. Prijavo je podalo slovensko predstavništvo mednarodne organizacije za zaščito okolja in narave Alpe Adria Green (AAG), ki je znano po takšnih okoljevarstvenih akcijah, vendar jo je, prvič, šele na podlagi pritožb ogorčenih občanov in, drugič, tudi na podlagi zelo jasnih ugotovitev tako imenovane ekološke patrulje, ki je območje, kjer naj bi se dogajala stalna prekoračitev hrupne obremenjenosti, obiskala 26. septembra. Kaj pa je ugotovila ekološka patrulja? Da je stanje v tamkajšnjem bivalnem okolju zares nevzdržno zaradi sočasne emisije hrupa iz dveh virov: hrupa, ki ga povzročata železniški in še cestni promet in ki postane še dodatno moteč v poletnem času, ko stanovalci ne morejo odpirati oken ter se tako rekoč ne morejo zadrževati ne na vrtovih, če jih imajo, ne na balkonih.

