Kapelico so prestavili

BENEDIKT – V župniji Benedikt že dolgo ni bilo tako veličastnega dogodka, kot je bil blagoslov župnijske kapele, posvečene Materi Božji. Ta je ovirala širitev podjetja Gradbeništvo – krovstvo, kleparstvo in tesarstvo Sraka, zato se je lastnik Branko Sraka dogovoril z domačim župnikom Marjanom Rolo, da kapelo na svoje stroške prestavi za nekaj metrov. Besedo je držal in v Benediktu so imeli slovesnost, na kateri so se zbrali številni verniki in duhovniki. Kapelo je ob domačem župniku Marjanu Roli blagoslovil pater Beno Lavrič, ki je v velikem šotoru tudi daroval sveto mašo.

O prestavitvi in obnovi kapele je pred oltarjem spregovoril župnik Marjan Rola. Kot je dejal, so kapelo okoli leta 1896 postavili na cerkveni zemlji ob pešpoti na travniku in je vse do začetka sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so okolico pozidali s hišami, tam bolj samevala.

Župnik se je v svojem in v imenu družine Sraka zahvalil vsem, ki so omogočili prireditev, z besedami: »Hvala zidarjem, ki ste opravili vsa zidarska dela in kapelo obnovili. Hvala vsem, ki ste na dvorišču podjetja Sraka pomagali postaviti šotor in ga boste zopet pospravili. Hvala vsem članom župnijskega in gospodarskega sveta, Karitasu in vsem, ki boste pomagali streči pri mizah. Hvala sosedu Milanu Budji in drugim za sosedsko pomoč.« Zahvalil se je še mnogo organizacijam, društvom in posameznikom, ki so tako ali drugače pomagali. Posebno zahvalo je namenil Branku in Marinki Sraka, ki sta bila pobudnika in organizatorja, Branku je v spomin izročil sliko prestavljene in obnovljene kapele, župniku in Branku pa se je v imenu občine zahvalil župan Milan Gumzer.

Po maši je v imenu družine Sraka župnik vse navzoče povabil na bogato pogostitev, ki se je odvijala v velikem šotoru, kjer je za zabavni del poskrbel ansambel Šaljivci. Omeniti še velja, da je ključar župnije Negova Drago Cetl izročil patru Benu Lavriču marmorno tablo s kronogramom, ki ga je sestavil dr. Anton Ožinger. Sestavljeni kronogram podaja podatke o kapeli, kdaj in kdo jo je prestavil. Tablo so namestili na podnožje kapele.