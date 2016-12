Kantina vina, pršuta in sira

Poleti se ustavijo turisti in se čudijo pršutu, siru in vinu. Foto: Milan Kavrečič

KOPER – Neko sredino popoldne pred mesecem dni je resda sijalo sonce, a v starem Kopru na Obali se ni dogajalo nič. Stopil sem na kavo v neko slaščičarno, kjer mi je šef povedal, da so november, januar in februar mrtvi meseci: »Nekaj bo za novo leto, sicer pa čakamo ladje poleti, takrat pride nekaj ljudi.« Srknil sem kavo in odšel dol po ulici proti Prešernovemu trgu in pred obokanimi vrati Muda obstal, z desne je prihajala živa glasba. Harmonika in bolj ali manj uglašeni napev, tudi žensko petje.

