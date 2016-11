Kanin bo spet in, Bohinj pa hin?

BOVEC – Zima trka na vrata. Ljubitelji smučanja kujejo načrte, kje jo bodo preživeli. Ene vleče na tuje, drugi bi raje ostali doma. Ali bo to mogoče na Kaninu, si nihče ne upa napovedati naglas, še lep čas pa ne bo smuke nad Bohinjem, kjer bi moral zrasti smučarski megacenter, pa kar noče in noče.



Pobudo prevzame občina



Domačini v Bovcu so optimisti, pa saj jim kaj drugega ne preostane. V zadnjih letih so trpeli, ker je Kanin žalostno propadal, pozabljen od boga in tistih s škarjami ter platnom v roki. Ne pozabimo, smučišče na Kaninu ne obratuje od januarja 2013. Takrat je bila zaradi poškodbe zaustavljena krožna kabinska žičnica, junija istega leta je v stečaj šla tudi družba ATC Kanin, ki je do tedaj upravljala smučišče.



Lani je bilo konec agonije, ko je pobudo prevzela Občina Bovec. V njeno korist sta se premoženju odpovedala upnika Hit in Heta Asset Resolution. Svoje je dodalo gospodarsko ministrstvo (zagotovilo je 5,9 milijona evrov, od tega 3,8 milijona iz Evrope). Začela se je obnova, ki pa jo je ustavilo vreme, za nameček pa so zamujali še deli iz tujine, ki so bili pri sanaciji nepogrešljivi. Pa se je rešilo tudi to. »Zaradi dodatnih zahtev nadzornih organov in konstruktorja v postopku rekonstrukcije žičniških naprav ter izvedbe nekaterih dodatnih nepredvidenih del se je projekt podražil,« so nam povedali na bovški občini, kjer točnih izračunov dodatnih evrov še nimajo.

