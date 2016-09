Kangler je ogorčen: Ta preiskava je nezakonita!

LJUBLJANA – Nekdanji mariborski župan in ustanovitelj Nove ljudske stranke (NLS) Franc Kangler je prepričan, da je tarča nezakonite preiskave in da v državi, kjer naj bi veljal pravni red, on tega ne uživa. Gre za tožbo Republike Slovenije zoper njega in njegovo hčer Mašo Kangler, in sicer zaradi odvzema premoženja nezakonitega izvora v vrednosti 121.840,07 evra. Za to je izvedel kasneje kot mediji pred kakšnimi 10 dnevi. Kot nam je Kangler povedal, gre za »pol stanovanja, uto in eno njivo«. Medtem ko so to premoženje zavarovali, so iz odvetniške družbe Čeferin na ljubljansko okrožno sodišče že poslali ugovor.

Razkriva, kje bi ga vročevalec zagotovo našel

Franc Kangler je mnenja, da je preiskava nezakonita, poročilo pa pomanjkljivo. Pravi, da poročila za tri leta sploh ni, tožilstvo pa, da je to izpustilo namerno. »Še bolj zanimivo je to, da je specializirano tožilstvo vse roke zamudilo. Preiskava je potekla 2. oktobra 2015, do tega datuma bi morali vložiti tožbo in zavarovati premoženje, oni pa so to vložili po 11 mesecih,« nadaljuje.

V ugovoru so zapisali, da bi morala biti vsa dokumentacija v skladu z zakonom že zdavnaj uničena. »Kako je to sploh mogoče v neki pravni državi, kjer naj bi veljal pravni red? Nekdo ne spoštuje zakona ne rokov ne ničesar. Kaj se skriva za tem?« nam je pojasnil, češ da je zakon jasen in da bi moral preiskovalni sodnik že vse uničiti. Ko je stanovanje na Pohorski ulici v Mariboru kupil, je bil že tri mesece župan, šele tri leta po nakupu pa je prišla prva ovadba. Nesmiselno se mu zdi tudi, da mu niso vročili vabila, da bi pojasnil svoje stališče. »Vabili so sicer me, ampak mi vabila niso dali, ker da me vročevalec ni našel v službi ... Delam na radiu, tam bi me našel vsak dan, če bi me počakal.«

»Res ne vem, zakaj so to sploh vložili«

Če povzamemo pritožbo: v njej piše, da skuša specializirano državno tožilstvo Kanglerju z nezakonitimi postopki povzročati škodo, saj da uporablja nezakonite dokaze, ki bi morali biti uničeni. Kanglerju niso dali možnosti izjave, pogoji za izdajo začasne odredbe niso bili izpolnjeni, tožilstvo pa sploh ne obravnava celotnega obdobja, kot to izhaja iz finančne preiskave. Menijo, da je njihov sklep nezakonit in ga je treba razveljaviti. »Res ne vem, zakaj so to sploh vložili,« meni Kangler, ki je nad tožbo milo rečeno ogorčen.



Odvzem premoženja nezakonitega izvora v primeru Kangler Republika Slovenija je na ljubljansko okrožno sodišče v Ljubljani vložila tožbo zoper bivšega župana Maribora Franca Kanglerja zaradi odvzema premoženja nezakonitega izvora. Bralec Marko nam je poslal oklic o začetku postopka odvzema premoženja, v katerem piše, da je sodišče tožbo prejelo 17. avgusta. Specializirano državno tožilstvo je med premoženje nezakonitega izvora uvrstilo dobrih 75 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Pohorski ulici, ki je sicer do polovice v lasti njegove hčere. V tožbenem zahtevku predlagajo, da nepremičnino toženima strankama odvzamejo in tako postane last države, enako velja za nekaj zemljišča. Sodišče je 18. avgusta izdalo sklep o začasnem zavarovanju premoženja, kar pomeni, da je Kanglerju prepovedano odtujiti in obremeniti nepremičnine, prav tako drugoobtoženi Maši Kangler. Ta odredba velja do pravnomočnosti odločitve v tem postopku. Ko bosta od pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja minila dva meseca, lahko upniki in tisti, ki imajo terjatve do lastnika premoženja, državnemu pravobranilstvu predlagajo poplačilo iz odvzetega premoženja.

