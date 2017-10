Kandidatka za predsednico Angelca Likovič: To je še ena velika travma!

LJUBLJANA – Angelca Likovič, ki kandidira za predsednico države in je v preteklosti že razburjala s svojimi izjavami o splavu ter o svojih stališčih glede posiljenih žensk ter rojstvu tudi njihovih otrok, se svojih besed še naprej drži. Kot gostjo v MMC-jevi spletni klepetalnici so jo ponovno vprašali tudi o tem, kako gleda na splav v primeru, če ima otrok v maternici hujše genetske napake, ob čemer trpi vsa družina, ter o tem, kaj je po njenem prava rešitev, če posiljena ženska zanosi.

Odprla bi vrata za vse ženske v stiski

»Splav za žensko ni nikakršna rešitev. Končanje življenja nerojenemu otroku ni rešitev. To je človek! Posilstvo je za vsako žensko velika travma. A da potem zanosi in konča življenje nerojenemu otroku, je še ena velika travma,« je prepričana Likovičeva. Pravi, da je nosečnost začasna, saj pač traja devet mesecev, smrt otroka pa je za vedno. »In verjemite mi, te ženske vse življenje žalujejo za temi grozotami in se obtožujejo. Zato bi kot predsednica države imela odprta vrata za ženske, ki so v stiski, kadar koli bi se lahko oglasile pri meni na kavici, razodele svojo bolečino in prepričana sem, ker sem tudi sama ženska in mati, da bi od mene odšle potolažene, polne volje in moči, da rodijo otroka.«

Kaj narediti, če otroka ne želi

To pa še ni vse. Če te ženske otroka ne morejo vzdrževati, jim bo država priskrbela finančno pomoč, če otroka ne želijo, pa ga lahko takoj po rojstvu dajo v posvojitev, saj več kot 400 slovenskih družin čaka na posvojitev. Ženska, ki je otroka rodila, pa bo po njenem mnenju pomirjena, da ni končala njegovega življenja. »Če ima otrok kakršno koli 'napako,' je moje stališče tako, otrok naj ugleda luč sveta, saj tudi za take otroke imamo družine, ki bi ga rade posvojile. Vsako življenje je sveto!« je prepričana Angelca Likovič.