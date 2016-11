Kandidat za predsednika NZS najvplivnejši davčni svetovalec, premier pa ni najvplivnejši pravnik

LJUBLJANA – Na portalu Tax-Fin-Lex so v ponedeljek zaključili glasovanje za najuglednejšega davčnega, finančnega in pravnega strokovnjaka za leto 2016 po mnenju obiskovalcev in uporabnikov. Uporabniki so iz vsake kategorije izglasovali tri imena, rezultati pa bodo morda za koga presenetljivi.

Najuglednejši davčni strokovnjak je kandidat za predsednika NZS mag. Ivan Simič, drugi je ddr. Marian Wakounig, tretji pa mag. Damijan Špes. Najuglednejši finančni strokovnjak je po mnenju glasujočih dr. Jožko Peterlin, drugi dr. Marjan Odar, tretji pa dr. Dušan Mramor.

Za najuglednejšega pravnega strokovnjaka so izbrali ddr. Klemna Jakliča, premier dr. Miro Cerar je drugi, dr. Bojan Škof pa tretji.