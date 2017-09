Kampanja se je začela

LJUBLJANA – Mesec dni pred volitvami predsednika republike bo danes uradno stekla volilna kampanja. Kandidatov, ki bodo zagotovo vstopili v predsedniško tekmo, je doslej pet. Volilna kampanja se začne 30 dni pred dnem glasovanja na predsedniških volitvah, ki bodo 22. oktobra. Trajala bo vse do 20. oktobra, ko bo nastopil volilni molk.

Malo denarja

Predsedniški kandidati imajo tako mesec dni časa za nagovarjanje volivcev. V kampanji bodo uporabljali različna komunikacijska orodja, večina pa jih stavi na spletna omrežja in neposreden stik z volivci. Nekateri bodo uporabili tudi bolj tradicionalne prijeme, kot so plakati in oglasi, poleg tega pa se bodo imeli priložnost predstaviti tudi na televizijskih soočenjih. V vseh volilnih štabih napovedujejo finančno skromno kampanjo.

Po mnenju analitikov bo osrednja vloga v tokratni kampanji pripadla aktualnemu predsedniku Borutu Pahorju. Pričakovati je namreč, da bodo ključna tema kampanje njegovi (ne)uspehi in očitki, da se ne opredeli do pomembnih vprašanj. Ravno zato bi utegnila biti po mnenju analitikov tokratna kampanja bolj vsebinska.

Še je mogoče vložiti kandidaturo

Čeprav se je uradna kampanja za predsedniške volitve že začela, pa je do 27. septembra še mogoče vlaganje kandidatur in zbiranje podpisov podpore volivcev. Seznam možnih kandidatov se je sicer pred začetkom kampanje precej skrčil. Medtem ko je še pred kratkim kazalo, da bo v predsedniško tekmo vstopilo rekordno število kandidatov, pa je mesec dni pred volitvami jasno, da bo le peščici uspelo izpolniti formalne pogoje.

Med tistimi, ki jim je to že uspelo, so aktualni predsednik republike Borut Pahor, predsednica NSi Ljudmila Novak, kamniški župan Marjan Šarec in ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič. Vprašljiva ni niti kandidatura Romane Tomc, ki bo kandidirala s podpisi poslancev SDS, kandidaturo pa naj bi vložila prihodnji teden.

Referendum

Medtem ko se kampanja pred predsedniškimi volitvami šele začenja, pa se danes končuje kampanja pred nedeljskim referendumom o zakonu o drugem tiru. Nasprotniki in zagovorniki zakona imajo še danes čas za prepričevanje volivcev, ob polnoči pa bo nastopil volilni molk, ko bo vsakršno nagovarjanje volivcev prepovedano.