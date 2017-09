Kamniški živi muzej narodnih noš

Za obiskovalce bodo na voljo pester program razstav, glasbenih in kulturnih nastopov, bogata ponudba za najmlajše ter sejem domače in umetnostne obrti. Vrhunec bodo 47. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine dosegli s tradicionalno povorko narodnih noš. Ta bo v nedeljo, 10. septembra, ko bo ob 15. uri ulice Kamnika zavzelo približno 2000 v noše odetih posameznikov, skupin in konjskih vpreg.

Gre za največji etnološki festival v Sloveniji.

V petek bodo na glavnem odru v središču Kamnika zabavali Dejan Vunjak in Veseli svatje, v soboto skupina Kingston in Gorenjski kvintet, v nedeljo pa bo na sporedu revija narodno-zabavnih ansamblov, ko bodo nastopili Ognjeni muzikantje, skupina Špica, ansambel Domačini in skupina Bojsi.

Ob 47. dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine si bodo obiskovalci lahko gledali tudi tri razstave. V pritličju stavbe kamniške občine bo na ogled razstava Oblačilna dediščina v upodobitvah Jane Dolenc, v Galeriji Dika bo Veronika Pogačar predstavila razstavo Prišla je na kant, a je nosila gosposki gvant!, v galeriji Miha Maleš pa Z zlato nitjo stkano.

Iz programa omenimo še nastop Šaleškega študentskega okteta – Jamranje v slovenski ljudski glasbi (petek ob 18. uri na glavnem odru), tekmovanje harmonikarjev za pokal narodnih noš (sobota od 9. ure), nastope tujih folklornih skupin (nedelja, od 9.50 na glavnem odru) ter otroška predstava Vroča župa (nedelja ob 10. uri na odru pri kavarni Veronika).

Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine so največji etnološki festival v Sloveniji, ki vsako leto v Kamnik privabi več kot 30.000 obiskovalcev. Začetki prireditve segajo v leto 1966, ko so Kamničani prvič organizirali dan narodne noše.