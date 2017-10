Kamna ne kleše, z njim se pogovarja

Portoroška Forma viva z edinstveno kombinacijo zelenja, morja in umetniško obdelanih velikih blokov istrskega belega kamna obiskovalcu ponuja nepozabno doživetje. Tam na polotoku Seča se med krošnjami oljk, cipres, figovcev, na robovih vinogradov in sadovnjakov odpira pogled na morje v enkratnem okolju svetovne zbirke sodobne monumentalne plastike v kamnu. Ta galerija na prostem ima precej več kot 100 kipov kiparjev z vsega sveta, z leti pa jih je vse več.

V preteklosti sem delal s podobnim kamnom, ni pretrd, je zelo obvladljiv, prožen in precej mehak, skratka, prijeten za obdelavo.

Na delovišču nastajajo spoštljivih 56 let, od leta 1961. Kot kiparski dogodek snovanja in raziskovanja na prostem v krogu umetnikov z vseh koncev sveta sta pobudo zanj dala kiparja Janez Lenassi (1927–2008) in Jakob Savinšek (1922–1961). Zamisel za takšno kolektivno ustvarjanje sta prinesla iz Avstrije, kjer je v kamnolomu St. Margarethen na Gradiščanskem avstrijski kipar Karl Prantl s somišljeniki leta 1959 organiziral prvo takšno srečanje, a je z leti zamrlo. Na polotoku Seča zaradi prizadevnosti Obalnih galerij Piran, občine Piran in pomoči gospodarstva Forma viva Portorož živi naprej. Kot je rad poudarjal že pokojni akademski kipar in dolgoletni ravnatelj Obalnih galerij Piran Toni Biloslav, ki je portoroško Forma vivo vodil z dušo in telesom do leta 2011, jim je uspelo ustvariti dogodek, ki je podoben klasičnim grškim simpozijem, na katere je Platon vabil filozofe, pesnike, pisatelje, dramaturge in prijatelje na kreativna srečanja. Na njih so si v prijetnem druženju ob obloženi mizi in vinu izmenjali misli, znanja in poglede. Na Forma vivi, ki je vsako drugo leto, znajo kljub težavam z denarjem za kulturo ob trdem zamahovanju umetnikov s kladivi poskrbeti za takšno vzdušje, zato je zanimanje vrhunskih kiparjev z vsega sveta za sodelovanje vedno veliko.

Spomniti velja, da so se v Sloveniji rodili podobni mednarodni kiparski simpoziji še v Kostanjevici na Krki, kjer umetniki ustvarjajo v lesu, na Ravnah na Koroškem, kjer so vlivali dušo jeklu, ter v Mariboru, kjer so nastajale skulpture iz betona. Tista v Mariboru in na Koroškem sta zamrla, portoroški se je obdržal, letos pa so ga imeli tudi v Kostanjevici na Krki. Tam je potekal med 3. in 29. julijem. Njegovi udeleženci so bili Meng Gao (Kitajska), Ryszard Litwiniuk (Poljska) in Primož Pugelj (Slovenija).

Kot je povedala likovna kritičarka in kustosinja v Obalnih galerijah Piran dr. Majda Božeglav Japelj, je bila po več desetletjih mednarodna žirija za portoroški in kostanjeviški dogodek skupna. Poleg nje so jo sestavljali kipar in izredni profesor na ALU Zagreb Alem Korkut, kipar in profesor na ALUO Ljubljana doc. mag. Jurij Smole, likovni kritik in direktor Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki Goran Milovanović in slikarka, arhitektka in višja svetovalka za prenovo mesta na občini Piran Majda Skrinar.

Za Portorož so na razpis prijeli 14 prijav iz Slovenije, Italije, Nemčije, Indije in Makedonije. Ob upoštevanju njihovega ustvarjanja, kakovosti ponujene kiparske rešitve in ustreznosti njene umestitve na eno ali več ponujenih lokacij na Obali so izbrali Sasha Sazdovskega (Makedonija), Sarija Çağdaşa (Turčija) in Boštjana Kavčiča (Slovenija).

Delo so s pomočjo vodje delovišča akademskega kiparja Mihe Pečarja iz Portoroža začeli 13. septembra in ga bodo končali v petek, 13. oktobra, ko bo tudi slovesni zaključek simpozija. Klesali so večje bloke istrskega kamna, ki ga za portoroški simpozij že vrsto let posreduje podjetje Kamen iz hrvaškega Pazina. Turški kipar Sarij Çağdaş, ki sicer živi in dela v Carreri v Italiji, kjer so svetovno znani kamnolomi kakovostnega marmorja, ga je takole ocenil: »V preteklosti sem delal s podobnim kamnom, ni pretrd, je zelo obvladljiv, prožen in precej mehak, skratka, prijeten za obdelavo.«

Delo v istrskem kamnu je posebna izkušnja tudi za makedonskega ustvarjalca Sasha Sazdovskega. Poudaril je, da ga privlači obdelovanje različnih vrst kamna in da zato, da občuti njihov značaj, rad ustvarja v različnih krajih. Za portoroški simpozij je nadvse zgovorno dodal, da na njem kamna ne obdeluje, ampak z njim govori. Ker je Forma viva v Portorožu redek kraj v Sloveniji, kjer lahko tako javno pokaže svoje ustvarjanje, je nad njo navdušen tudi Boštjan Kavčič. Magistriral je na ljubljanski likovni akademiji, leta 2001 je prejel univerzitetno Prešernovo nagrado za kiparstvo, živi in dela pa v Črnomlju. Kot pravi, rad dela v kamnu, saj je vanj ujeta celotna zgodovina.

Ko bodo skulpture dokončane, ne bodo ostale na lokaciji Forme vive na polotoku Seča, ampak bodo krasile javna mesta v urbani okolici. V Obalnih galerijah namreč ocenjujejo, da je število plastik na Seči preseglo zmogljivosti razpoložljivega prostora, tako so v sodelovanju z občino Piran za umetnine z letošnjega simpozija izbrali tri lokacije: dve krožišči v Portorožu in na novo urejeno zelenico ob kanalu Fazan v Luciji. Predstavili jih bodo ta petek, avtorji pa zagotavljajo, da bodo do takrat dokončane. Čeprav so jim prejšnji vikend vlomili v kontejner na delovišču in ukradli njihovo vrhunsko kamnoseško orodje, vredno okoli 13.000 evrov.