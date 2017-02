Kam se naj preselim, da bo moja plača višja od drugih v Sloveniji?

LJUBLJANA – Cerklje na Gorenjskem imajo s 1398 evri na mesec najvišjo povprečno neto plačo v Sloveniji. Drugo mesto zaseda slovenska prestolnica z bistveno nižjim zneskom – 1156 evrov na mesec, tretje pa Novo mesto s 1148 evra na mesec, ugotavlja revija Moje finance. Zanimivo je, da se lahko le v petih občinah pohvalijo, da zaposleni zaslužijo več od povprečja.

Sicer pa je omenjena revija na podlagi petih glavnih skupin kazalnikov (gospodarska moč občine in občanov, prebivalstvo, raven kriminalitete, zdravje, infrastruktura in stanovanjski ter drugi objekti) izračunala, kje v Sloveniji se najbolje živi. Rezultat? Prvo mesto Železniki, drugo mesto Cerklje na Gorenjskem in tretje mesto Žiri. Na repu lestvice, zadnja tri mesta, so se znašli Hodoš (209. mesto), Gornji Petrovci (210. mesto) in Velika Polana (211. mesto).

Od večjih krajev se je najviše uvrstilo Novo mesto, ki je zasedlo osmo mesto, medtem ko je prestolnica še 11 mest niže.