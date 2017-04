Kam na praznik v trgovino?

LJUBLJANA – V četrtek, 27. aprila, na dan upora proti okupatorju, bo večinoma nakupe mogoče opraviti brez težav, vendar po prilagojenem delovnem času.

Spar in Interspar: V četrtek, 27. aprila, so vse trgovine Spar in Interspar odprte. Velja nedeljski delovni čas , vendar z nekaterimi izjemami: trgovine Spar, ki so sicer ob nedeljah zaprte, so ta dan odprte od 8. do 12. ure.

Mercator: Na dan boja proti okupatorju so prodajalne Mercator odprte po nekoliko prilagojenem delovnem času, ki ga lahko preverite na tej povezavi .

Tuš: Velja nedeljski delovni čas.

Hofer: Poslovalnice so odprte od 8. do 15. ure.

Leclerc: Hipermarketa sta odprta od 9. do 15. ure.

Lidl: Trgovine so odprte do 15. ure.

Eurospin: Odprto od 8. do 13. ure.

Supernova Ljubljana Rudnik: Trgovine so odprte od 9. do 15. ure.