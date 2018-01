Kam na cepljenje proti gripi

LJUBLJANA – V nekaterih zdravstvenih ustanovah po Sloveniji je že zmanjkalo cepiva proti gripi ali pa ga primanjkuje. Po izbranih mestnih občinah smo poklicali v zdravstvene domove in preverili, koliko cepiva še imajo in ali bodo naročali nove zaloge.

V ambulantah območnih enot (OE) NIJZ je na voljo še okoli 1800 odmerkov cepiva. Samo danes so v OE Maribor cepili že 140 oseb, so nam povedali pri NIJZ.

ZD Maribor

Imajo trenutno 40 odmerkov, vendar je za sredo (cepljenje poteka ob sredah) naročenih 30 oseb. To pomeni, da imajo dejansko na zalogi deset odmerkov. Zaradi izkušenj iz preteklosti, ko je nekaj cepiva ostajalo, ga raje naročajo sproti.

Letos so cepili že 1041 oseb, kar je dvakrat toliko kot lani v vsem letu. Kljub temu pomočnik direktorja za zdravstveno nego Aleksander Jus pravi, da je prelepljenost proti gripi še vedno nizka.

OE ZD Kranj

»V ZD Kranj smo letos naročili običajno letno količino cepiva proti gripi, in sicer 660 doz v oktobru. Organizirali in promovirali smo cepljenje po običajnem načinu – pri nas poteka kampanjsko cepljenje le en teden na leto v oktobru, kasneje se pacienti lahko cepijo pri svojem izbranem zdravniku ali na območni enoti NIJZ. Ker je bil interes po preventivnem cepljenju letos že oktobra večji kot prejšnja leta, smo nabavili dodatno 200 doz cepiva in teden kampanjskega cepljenja ponovili še v novembru. Trenutno imamo na zalogi še okoli 60 odmerkov, ki jih lahko dobijo izbrani osebni zdravniki za svoje paciente. Povečal se je interes za cepljenje tudi med zaposlenimi. Cepivo se v ZD Kranj nahaja v centralnem hladilniku in je dostopno vsem ambulantam.

Moram dodati, da število cepljenih pacientov v ZD Kranj ne kaže dejanskega stanja precepljenosti na območju, saj v neposredni bližini zdravstvenega doma preventivno cepljenje izvajajo tudi območna enota NIJZ v Kranju ter tudi mnogi zasebniki in zdravniki koncesionarji,« nam je sporočil Jože Prestor, vodja zdravstvene nege pri OE Zdravstveni dom Kranj.

ZD Celje

»Pri nas je samo še osem odmerkov cepiva. Ko se bo pocepilo, je konec. Nimam pa še informacij, ali se bo naročevalo ali ne,« so nam povedali v ZD Celje. Pri njih cepljenje proti gripi poteka do februarja. Kot drugod tudi pri njih opažajo, da se je letošnjo sezono več ljudi odločilo za cepljenje.

ZD Novo mesto

Danes zjutraj so imeli na voljo še 15 odmerkov. Če bo povpraševanje, jih bodo še naročili.

»Mi v zdravstveno domu smo cepili več ljudi,« Alenka Piškur, pomočnica direktorja za zdravstveno nego.

Iz ZD Ljubljana in ZD Koper odgovore še čakamo.