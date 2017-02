Kam je ena oseba izginila s falcona med Cerarjevo potjo?

ŠTETJE DO 10

LJUBLJANA – Kar je v kabinetu predsednika vlade Mira Cerarja devet, je za kabinet obrambne ministrice Andreje Katič deset. Vsaj štetje potnikov na vladnem falconu (štetje do deset) se je sprevrglo v pravo afero. Konec januarja, ko je v Parizu potekalo svetovno prvenstvo v rokometu, se je na tekmo med Slovenijo in Hrvaško odpravil tudi slovenski politični vrh. Natančneje predsednik vlade Miro Cerar in ministrica za šolstvo in šport Maja Makovec Brenčič. Tja sta poletela z vladnim letalom falcon, a na njem nista bila sama. S sabo sta odpeljala še delegacijo svetovalcev.

Na uradne sprejeme ga ni bilo

Na letalu naj bi bili po poročanju pozareport.si še vodja odnosov z javnostjo v kabinetu predsednika vlade Tanja Subotič-Levanič, svetovalec za odnose z javnostjo Rok Hodej in Cerarjev svetovalec za mednarodna vprašanja Klemen Babnik, ki je tudi ljubljanski mestni svetnik SMC. Na falconu naj bi bilo osem potnikov. In prav tukaj se začne zapletati, zapleta pa se tudi pri odgovorih, koliko so znašali stroški poti, ki jih je pokrila Slovenska vojska.

Po nekaterih podatkih naj bi bila pot stala nekaj manj kot sedem tisočakov. Generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič trdi tudi, da so za »delovni obisk v tujini« sprejeli sklep že 25. julija lani, čeprav takrat še nihče ni vedel, da bodo prav 28. januarja leto slovenski rokometaši igrali tekmo za bronasto medaljo. Poleg tega naj bi se bil Cerar z letala, ki je pristalo na vojaškem letališču Le Bougret, odpeljal direktno na tekmo, na popoldanskem uradnem sprejemu v rezidenci pri slovenskem veleposlaniku v Parizu in na uradnem sprejemu za rokometaše v pariškem hotelu pa ga ni bilo.

Zmedeni zaradi seznama potnikov

Na letalu so s Cerarjem leteli kar trije njegovi svetovalci, Tanja Subotič-Levanič, Rok Hodej in Klemen Babnik, Maja Makovec Brenčič pa je s sabo na pot vzela dva svetovalca, generalnega direktorja direktorata za šport Bora Štrumblja in Mitjo Urbanca, vodjo kabineta ministrice.

Zanimivo pa je, da imajo v kabinetu ministrice za obrambo drugačen seznam potnikov, kot ga imajo v Cerarjevem kabinetu. Na Cerarjevem seznamu namreč ena oseba manjka. V kabinetu Andreje Katič so v odgovoru na vprašanja zapisali, da je bil na letalu za Pariz deseti potnik »sopotnik iz urada za komuniciranje«, v Cerarjevem kabinetu pa pravijo, da je bil deseti potnik fotograf Nebojša Tejić. V dodatnem pojasnilu so iz urada vlade za komuniciranje za portal pojasnili, da urad vlade za komuniciranje naroča storitve pri STA. Tako fotograf STA spremlja predsednika vlade na uradnih in delovnih obiskih v tujini.