Kam danes v trgovino

LJUBLJANA – Prazniki so že skoraj mimo in verjamemo, da ste zalogo že precej izpraznili. Če razmišljate o nakupu, spodaj najdete seznam trgovin (sortiran po abecednem vrstnemu redu), ki imajo danes odprta vrata in kdaj jih bodo zaprli.

E.Leclerc

Trgovine odprte od 9. do 15. ure.

Eurospin

2. 1. prodajalne zaprte.

Hofer

Poslovalnice odprte od 8.00 do 15.00.

(Inter)Spar

Za trgovine Interspar velja običajni nedeljski delovni čas do 15. ure (razen Velenje-Šalek, BTC Murska Sobota in Qlandia Ptuj do 13. ure), trgovine Spar so odprte do 15. ure (trgovine, ki so sicer ob nedeljah zaprte, pa od 8. do 12. ure), trgovine Spar Domžale Breznikova, Celje Glazija, Ptuj Osojnikova in BTC hala A so zaprte.

Trgovine Jager

Vrata poslovalnic odprta do 12. ure.

Lidl

Trgovine odprte do 15. ure.

Mercator

Trgovine odprte po prilagojene prazničnem delovnem času.

Tuš

Odprti po nedeljskem delovnem času.

Menite, da bi bilo koristno dodati še koga? Sporočite nam, dopolnili bomo seznam.