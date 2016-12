Kam danes v trgovino

LJUBLJANA – Predbožične nakupovalne mrzlice je konec. Tisti, ki ste se v dneh pred obiskom bradatega možiclja v rdečem odpravili v nakupovalna središča, veste, o čem govorimo. Nova utegne biti že takoj po 25. decembru, saj so bile trgovine na ta dan zaprte. 26. decembra pa, čeprav je državni praznik dan samostojnosti in enotnosti in je dela prost dan, bodo trgovine večinoma obratovale, a po nedeljskem delovniku.

Pregledali smo delovni čas večjih trgovcev.

E. Leclerc Odprto 9.–17. ure Eurospin Odprto 8.–13. ure (preverjeno za Ljubljano) Hofer Odprto 8.–15. ure Lidl Odprto do 15. ure Mercator Nekatere poslovalnice bodo zaprte, večinoma pa bodo odprle svoja vrata ob 7. oziroma 8. uri. Odprete bodo do 11.30, nekatere do 12., 14., 15., 19. ali 21. ure. Izbrano trgovino lahko poiščete na Mercatorjevi spletni strani. Spar Odprto do 17. ure. Tuš Nedeljski delovni čas.

Trgovine Jager so danes odprte do 13. ure, sporočajo pri domačem trgovcu na svoji spletni strani, Agraria Koper bo vse poslovalnice, razen biotrgovine in vrtnarije, odprla od 8. do 13. ure.

Odprte bodo tudi tehnične trgovine. Bauhaus med 8. in 15. uro, Obi po nedeljskem delovniku, Merkur pa od 8. do 15., a bodo enote mojster zaprte.