Kakšna nadloga so uši! A se jih je mogoče hitro znebiti!

LJUBLJANA – Z novim začetkom šolskega leta so se pričele tudi nekatere zdravstvene nadloge, ki se še posebej v šolah in vrtcih lahko hitro razširijo. Ena izmed teh nadlog so uši, ki so se v teh dneh že razširile na nekaterih osnovnih šolah po Ljubljani. Čeprav mnogi menijo, da jih imajo le umazani ljudje, je to daleč od resnice. Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIZJ) jasno piše, da ušivost danes ni več znak slabe higiene, saj se uši hranijo s sesanjem krvi in ne z umazanijo. Še ena izmed velikih zmot o ušeh je, da te skačejo z glave na glavo, kar ne drži, saj so plazeči se insekti, ki ne poskakujejo, ne skačejo, ne letajo in ne plavajo. Zmotno je tudi prepričanje, da naglavne uši prenašajo bolezni, res pa je, da povzročajo neprijetno srbenje.

Kaj so uši in gnide in kako jih odkriti?

Odrasla naglavna uš je velika kot sezamovo seme, ima prosojno telo, ko se nahrani s krvjo, pa se obarva rjavo rdeče. Gnide so jajčeca, ki jih odlagajo odrasle uši. Velika so milimeter in so ovalne oblike. Najpogosteje jih je mogoče najti za ušesi, na zatilnem ali čelnem delu telesa. Če jih stisnemo z nohti, počijo. Če so v lasišču gnide, je to jasen znak, da je na glavi tudi vsaj ena uš. Uši se najpogosteje prenašajo z neposrednim stikom, lahko pa tudi z glavniki, pokrivali ali posteljnino, a redkeje.

Uši povzročajo neprijetno srbenje, na koži nastanejo opraskanine. Se pa srbenje pojavi nekaj tednov po tem, ko smo že dobili uši. Na NIJZ priporočajo, da se otrokom, ki obiskujejo vrtec ali šolo lasišče pregleda enkrat na teden. Dodajajo še, da se najpogosteje pojavijo v času po počitnicah, po vrnitvi iz šole v naravi ali ko se otroci ponovno začnejo množično zbirati.

Kako nad uši?

Na tržišču je kar nekaj preparatov, s katerimi se lahko lotimo razuševanja, postopki pa so opisani v navodilih za uporabo. Od takih v obliki šampona, belega vazelina in na osnovi 5-odstotnega benzilalkoholnega losjona. Vse več pa je staršev, ki prisegajo na naravnejše metode, ki pa pogosto niso tako uspešne. Eden izmed takšnih je starodavni recept pranja las s kisom in toplo vodo. Kis naj bi odstranjeval lepilo, s pomočjo katerega so gnide pritrjene na las. Pri obeh načinih, naravnem in tistem s sintetičnimi preparati, je ključno razčesavanje las z drobnim glavnikom, s čimer izčešemo odrasle uši in gnide. Priporočljivo je tudi, da se na visoki temperaturi opere vsa oblačila in pokrivala, prav tako pa tudi garniture, vzglavnike in posteljnino.

Pri preprečevanju uši so učinkoviti tudi čajevec, kajeput (Melaleuca leucadendra), manuka, limonska trava, origano, sivka in še nekatere druge rastline, katerih izvlečki so dostopni v obliki eteričnih olj.