LJUBLJANA – Združimo moči, delimo si prevoz – je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega evropskega tedna mobilnosti. Aktivnosti potekajo sicer vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom 2017, ko se evropski teden mobilnosti zaključi z dnevom brez avtomobila.

Kakšen prevoz najpogosteje uporabljajo mladi Slovenci?